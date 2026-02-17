Equità economica in Italia | Cnpr lancia il dibattito per un nuovo modello di sviluppo e crescita inclusiva

Il Cnpr ha avviato un intenso dibattito sull’equità economica in Italia, perché il divario tra ricchi e poveri cresce rapidamente. Durante il forum a Milano, i partecipanti hanno discusso di strategie per promuovere una crescita più giusta, coinvolgendo anche rappresentanti di aziende e associazioni sociali. Un’idea concreta emersa riguarda l’introduzione di politiche fiscali più redistributive per ridurre le disuguaglianze.

L’Equità al Centro del Dibattito Economico: Cnpr Forum a Milano Spinge per un Nuovo Modello di Sviluppo. Milano ha ospitato un forum promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili (Cnpr) che ha posto l’equità al centro di una riflessione strategica per il futuro economico e sociale dell’Italia. L’evento, tenutosi il 17 febbraio 2026, ha coinvolto politici, istituzioni e professionisti nel discutere come una maggiore giustizia sociale possa diventare un motore di crescita sostenibile per il Paese. Un Forum per Ridisegnare le Priorità Economiche. La Cnpr, sotto la presidenza di Luigi Pagliuca, ha voluto creare un’occasione di confronto costruttivo tra figure chiave del panorama nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cnpr forum: "Equità e sviluppo, il ruolo della politica nella crescita". Semenzato (NM): "Equità non si mascheri da assistenzialismo"Durante il forum Cnpr, Semenzato (NM) ha spiegato che l’equità deve essere considerata un elemento chiave per la crescita del Paese, non solo una questione morale.

Cnpr forum: “Equità e sviluppo, il ruolo della politica nella crescita”Il Cnpr Forum ha riunito esperti e politici per discutere del ruolo della politica nello sviluppo, evidenziando come l’equità possa diventare un vero motore di crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.