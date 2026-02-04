In Italia, ogni anno vengono diagnosticate circa 105 mila nuove forme di tumore legate al fumo. È quanto afferma l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che ha raccolto più di 18 mila firme in poco più di dieci giorni per chiedere azioni concrete contro il tabacco. La lotta al fumo diventa così ancora più urgente, visto che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per il cancro.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - Diciottomila firme raccolte in poco più di 10 giorni. Sono il 35% delle 50.000 necessarie per poter presentare la proposta di legge di iniziativa popolare al Parlamento, per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Tutti i cittadini maggiorenni possono firmare, andando sulla piattaforma del ministero della Giustizia e utilizzando lo Spid, la Cie (Carta di identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). La campagna (https:5eurocontroilfumo.it), la prima del genere mai realizzata in Italia, è promossa da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori: Aiom, '105 mila diagnosi ogni anno in Italia causate dal fumo'

