A Como, il lungolago appare trasandato e poco curato, con un aspetto che ricorda una ciabatta mal tenuta. La città si distingue anche per le difficoltà nel gestire questioni apparentemente semplici, che spesso si complicano ulteriormente, rendendo difficile trovare risposte chiare e risolvere problemi di routine.

Tutto chiaro. Ristabilito che l'abbattimento è stato deliberato dalla giunta precedente (Landriscina), la questione però è un'altra. E veniamo così al secondo punto. Non sembra stia scritto da nessuna parte che i ciliegi debbano essere sostituiti con dei peri. E dunque, anche qui, tutti mentono un po'. Accade su questa vicenda, che appare davvero poca cosa, figuriamoci cosa può succedere su questioni di ben altro spessore (vedi il nuovo Stadio Sinigaglia) da qui al giugno del 2027, quando si tornerà a votare. Perché più ci si avvicina alle elezioni e più si respira un clima avvelenato. Con le opposizioni a caccia di un ruolo senza veri e propri candidati e il governo della città in fibrillazione da prestazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

