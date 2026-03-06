La premier Meloni | Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo fra le parti

La premier Meloni ha dichiarato che il governo italiano sta seguendo con attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Ha aggiunto che l’esecutivo è in contatto con alleati e partner regionali per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini italiani. La premier ha inoltre espresso il sostegno a ogni iniziativa volta a favorire il dialogo tra le parti coinvolte.

«Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando che «la priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti ». Meloni scrive poi che «come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere». 🔗 Leggi su Feedpress.me

