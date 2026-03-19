TS – Roma superiore al Bologna tocca fare il triplo Ecco il mio primo pensiero

Il Torino ha recentemente commentato la situazione attuale del campionato, affermando che la Roma ha un vantaggio considerevole e che il Bologna deve affrontare sfide molto più impegnative. Questa dichiarazione arriva in un momento in cui si discute delle differenze tra le squadre e delle difficoltà che alcune di esse devono affrontare. La discussione si concentra sulla posizione delle squadre e sulle aspettative future.

2026-03-18 21:02:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Una sfida attesissima, tutta italiana. Bologna e Roma si contendono il pass per i quarti di finale di Europa League: dopo l’1-1 del Dall’Ara (vantaggio di Bernardeschi e pareggio di Pellegrini ), rossoblù e giallorossi si sfideranno domani sera all’Olimpico con start alle ore 21. Se la squadra di Gasperini arriva alla sfida reduce dal brutto ko nello scontro diretto col Como, gli emiliani si presentano nella Capitale reduci dalla vittoria ritrovata (successo di misura nel derby col Sassuolo). A presentare la sfida tutta nostrana, lato Bologna, il tecnico Vincenzo Italiano, al suo fianco Federico Ravaglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Roma superiore, al Bologna tocca fare il triplo. Ecco il mio primo pensiero” Articoli correlati Leggi anche: “Il primo pensiero è stato: mio Dio, è Dobby in versione cane”: la somiglianza tra un cucciolo e l’elfo di Harry Potter diventa virale su Tiktok Sinner vince Indian Wells, ecco il suo primo pensiero: mondo dello sport spiazzatoIl primo pensiero di Jannik Sinner, dopo aver battuto il russo Daniil Medvedev ed essersi aggiudicato il suo primo Indian Wells, è per. Altri aggiornamenti su Roma superiore Argomenti discussi: Italiano: Roma superiore, al Bologna tocca fare il triplo. Ecco il mio primo pensiero; Italiano: Roma con valore superiore al nostro, nessun timore domani.