Sinner vince Indian Wells ecco il suo primo pensiero | mondo dello sport spiazzato

Dopo aver sconfitto Daniil Medvedev e conquistato il suo primo titolo a Indian Wells, Jannik Sinner ha espresso il suo pensiero iniziale. La vittoria ha sorpreso il mondo dello sport, lasciando molti senza parole. Sinner ha dedicato il successo a chi lo ha sostenuto e ha commentato brevemente il suo stato d'animo nel momento della premiazione.

Il primo pensiero di Jannik Sinner, dopo aver battuto il russo Daniil Medvedev ed essersi aggiudicato il suo primo Indian Wells, è per. Kimi Antonelli. E questo rende l'idea di quanto l'altoatesino, numero 2 al mondo, sia un autentico gentleman, quasi una mosca bianca in un mondo dello sport abituato ad auto-incensarsi. "E' un giorno speciale per l'Italia, sono un grande appassionato di F1 ed avere Kimi che porta l'Italia al vertice è speciale. Complimenti Kimi", ha detto il tennista azzurro al centro del campo. Ha appena conquistato il Masters 1000 californiano, sua prima vittoria in questo 2026 un po' più tribolato del previsto e punto d'avvio della "operazione rimonta" su Carlos Alcaraz, re della classifica Atp uscito a sorpresa in semifinale proprio contro Medvedev. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner vince Indian Wells, ecco il suo primo pensiero: mondo dello sport spiazzato Articoli correlati LIVE Sinner-Fonseca 7-6 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 3 set point nel primo parziale e vince una partita complicataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Leggi anche: Sinner, a Indian Wells vince anche… il nuovo kit: “10 e lode” Aggiornamenti e notizie su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Atp Indian Wells, Sinner trionfa: battuto Medvedev 7-6, 7-6; Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani; Sinner: Vincere Indian Wells significa molto, a Miami darò il massimo. Sinner batte Medvedev e conquista Indian Wells: primo titolo 2026 e sesto Masters 1000Jannik Sinner lotta per due lunghi, interminabili set, finiti entrambi al Tie break, contro un Daniil Medvedev tornato ai tempi in cui era il numero 1, e alla fine vince il match, con la testa, la for ... tg.la7.it Sinner conquista a Indian Wells il 25° titolo e lo dedica all'amico Antonelli. Battuto Medvedev in finaleL'azzurro doma il russo con un doppio tie break, compiendo una rimonta pazzesca nel secondo (da 0-4). È il suo primo successo nel Masters 1000 californiano. Un grande giorno per l'Italia, dice Janni ... gazzetta.it Uno splendido trionfo per l'azzurro a Indian Wells: centrato anche un record inaspettato! - facebook.com facebook #Tennis, #Sinner: “Ora testa a Miami” L’altoatesino in conferenza: “Vincere a Indian Wells particolare” x.com