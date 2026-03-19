Il presidente degli Stati Uniti ha ammonito l’Iran di non colpire gli impianti in Qatar, altrimenti ci saranno conseguenze severe. Secondo fonti, si sta valutando l’invio di migliaia di soldati statunitensi nella regione. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è aumentato sensibilmente. In Iran, è stato ucciso il ministro dell’intelligence, mentre il leader supremo ha dichiarato che gli assassini dovranno presto pagare il loro prezzo.

di Viviana Mazza, corrispondente da New YorkLe dimissioni di Joe Kent, l’ex capo del Centro antiterrorismo, che ha accusato l’amministrazione Usa di aver attaccato l’Iran su pressione di Israele e di commentatori pro-guerra americani, hanno riacceso i riflettori sulle divisioni nel movimento Maga (Make America Great Again) sul conflitto.Finora le critiche aperte nella destra si sono limitate a un paio di repubblicani al Congresso e a un paio di podcaster, ex presentatori di Fox News, Tucker Carlson e Megyn Kelly. Entrambi hanno però un seguito mediatico enorme, superiore a molti canali tv tradizionali, e anche se Brendan Carr, il capo della Federal Communication Commission mantenesse la minaccia di togliere le licenze tv ai media «poco patriottici» nella copertura della guerra, ciò avrebbe impatto scarso o nullo su Kelly e Carlson. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». Reuters: «Ipotesi di invio di migliaia di soldati». E il petrolio vola

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