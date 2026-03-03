Trump non esclude l’invio di truppe in Iran Il Pentagono frena | Non è l’Iraq

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non esclude l'invio di truppe in Iran, mentre il Pentagono ha precisato che non si tratta di un'azione simile a quella in Iraq. Secondo il leader americano, l'Iran avrebbe aumentato il suo programma missilistico e presto avrebbe potuto rappresentare una minaccia diretta. La questione rimane aperta e al centro del dibattito militare e diplomatico.

Washington tira dritto con l’attacco all’Iran. Ieri, Donald Trump ha tenuto un discorso sull’operazione bellica contro la Repubblica islamica. «Il programma missilistico balistico convenzionale del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze armate di stanza all’estero», ha dichiarato. «Il regime aveva già missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America», ha proseguito, per poi aggiungere: «Lo scopo del programma missilistico dell’Iran in rapida crescita era quello di proteggere lo sviluppo delle loro armi nucleari». 🔗 Leggi su Laverita.info

Perché Trump sta minacciando di nuovo l'Iran

