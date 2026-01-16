Mano sul cuore per la premier Takaichi durante esecuzione inno giapponese

Durante una visita ufficiale a Tokyo, il 16 gennaio 2026, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la premier giapponese Takaichi presso il Kantei. L'incontro ha incluso anche l'esecuzione dell’inno nazionale giapponese, con la premier Takaichi che ha mostrato rispetto e attenzione durante la cerimonia. Si tratta di un momento di confronto tra due leader impegnate a rafforzare i rapporti tra Italia e Giappone.

(Agenzia Vista) Tokyo, 16 gennaio 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tokyo incontra la premier giapponese Takaichi al Kantei, sede ufficiale del primo ministro nipponico, a Tokyo. Ecco l'esecuzione dell'inno giapponese con la premier Takaichi con la mano sul cuore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mano sul cuore per la premier Takaichi durante esecuzione inno giapponese Leggi anche: L’incontro tra Trump e la neo premier giapponese Takaichi Leggi anche: Giorgia Meloni diventa un manga nel selfie con la premier giapponese Takaichi: “Nazioni lontane ma vicine” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meloni-Takaichi, l'incontro tra le due leader di ferro. «Preoccupano forme di coercizione economica»; Hackathon 2025 in Lombardia, Fontana: Rete è opportunità se utilizzata consapevolmente; La stretta di mano tra Meloni e Takaichi al termine della conferenza stampa a Tokyo. Mano sul cuore per la premier Takaichi durante esecuzione inno giapponese - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tokyo incontra la premier giapponese Takaichi al Kantei, sede ufficiale del primo ministro nipponico, a Tokyo. ilgiornale.it

Giorgia Meloni e il selfie “in stile anime” con la premier giapponese Takaichi - Dalle recenti notizie ormai è consolidato che la premier giapponese Sanae Takaichi sia solita chiudere gli eventi politici con altri capi di stato con scenette amichevoli, ed è successo anche con la ... drcommodore.it

A Tokyo incontro Meloni-Takaichi, segnale a Trump: ''Preoccupati da barriere al commercio” - La premier ricevuta dalla omologa giapponese: 'Amicizia e partenariato tra i due Paesi''. repubblica.it

Mano sul cuore per la premier Takaichi durante esecuzione inno giapponese

Le mie ricette del cuore si contano sulle dita di una mano, sono quelle che mi riescono meglio. Tra queste c’è una rivisitazione blasfema del tiramisù che faccio da più di trent’anni. Non la metto al pari del re italiano ma é al pari con il mio essere in pace con i s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.