Il 19 gennaio la premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che scioglierà la camera bassa del parlamento e indirà le elezioni legislative anticipate l’8 febbraio. L’obiettivo è ottenere un mandato rafforzato per attuare il suo ambizioso programma di governo. Prima donna a capo del governo giapponese, Takaichi punta a sfruttare il momento favorevole nei sondaggi per consolidare la maggioranza parlamentare del suo Partito liberaldemocratico (Pld, destra). “Scioglierò la camera dei rappresentanti il 23 gennaio e indirò le elezioni l’8 febbraio”, ha dichiarato la premier durante una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La premier giapponese Sanae Takaichi indice le elezioni anticipate l’8 febbraio

L’annuncio di Sanae Takaichi: elezioni anticipate in Giappone l’8 febbraio

Sanae Takaichi annuncia elezioni anticipate in Giappone

