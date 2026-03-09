Compleanno premier giapponese Takaichi il leader del Canada Carney le canta Happy Birthday – Il video

Da open.online 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: «Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì» Genova, la battaglia di Silvia Salis sulla tassa d’imbarco: «Mancati incassi per 17 milioni». E le compagnie di navigazione si rivolgono al Tar 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Premier Canada Carney a Davos: Medie potenze devono unirsi attorno al tavolo, o diventano menù – Il video(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "Le potenze medie devono agire insieme perché se non siamo al tavolo, siamo nel menù.

Leggi anche: Meloni, in Giappone la festa di compleanno: la premier Takaichi canta “Tanti auguri” in italiano

Compleanno premier giapponese Takaichi, il leader del Canada Carney le canta Happy Birthday

Video Compleanno premier giapponese Takaichi, il leader del Canada Carney le canta Happy Birthday

Aggiornamenti e notizie su Canada Carney

canada carney compleanno premier giapponese takaichiCompleanno premier giapponese Takaichi, il leader del Canada Carney le canta Happy Birthday(Agenzia Vista) Tokyo, 09 marzo 2026 Il premier del Canada Carney, a Tokyo per un bilaterale con l'omologa Takaichi, le ha cantato Happy Birthday in occasione del suo compleanno. X Fonte: Agenzia Vi ... la7.it

Canada-Giappone: Carney incontra Takaichi, approfondire partnershipIl primo ministro canadese Mark Carney ha incontrato a Tokyo l'omologa giapponese Sanae Takaichi. Lo ha annunciato lo stesso Carney su ... agenzianova.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.