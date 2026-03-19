Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in caso di ulteriori attacchi di Teheran sul Qatar, verrà distrutto il giacimento di South Pars. La minaccia arriva dopo un’operazione dello Stato ebraico sul più grande giacimento di gas del mondo. Le parole del presidente sono state pronunciate questa mattina in risposta agli eventi recenti nella regione.

Trump stamani ha minacciato: “Distruggeremo South Pars se Teheran attaccherà ancora il Qatar ”. Lo ha assicurato il presidente USA all’indomani del raid dello Stato ebraico sul più importante giacimento di gas del mondo. “Spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente” ha scritto il presidente Usa su Truth, “Israele ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita”. “Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco” ha aggiunto Trump smentendo quanto poco prima affermato da fonti della sua amministrazione, “e il Qatar non è stato in alcun modo coinvolto, né aveva idea che sarebbe accaduto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia l’Iran: “Distruggeremo South Pars se Teheran attaccherà ancora il Qatar”

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