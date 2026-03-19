Trump avverte l’Iran | Distruggeremo South Pars se attaccherà ancora Qatar

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Israele non prenderà più iniziative contro il giacimento di gas iraniano di South Pars, ma ha anche avvertito che, in caso di un nuovo attacco iraniano al Qatar, l'impianto sarà distrutto. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra Iran, Qatar e Stati Uniti, senza indicare eventuali azioni militari imminenti.

(Adnkronos) – Israele non attaccherà più il giacimento di gas iraniano di South Pars. Se però Teheran colpirà di nuovo il Qatar, Donald Trump distruggerà l’impianto dell’Iran. Il presidente degli Stati Uniti si esprime con un lungo post su Truth dopo la giornata che allarga il conflitto ai siti energetici con un’ulteriore escalation. La miccia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Iran, Trump: “Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South... L’Iran sta attaccando le infrastrutture energetiche in Qatar, dopo che Israele ha colpito South ParsQuesta mattina l’Iran ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche del Golfo, incendiando gli impianti di gas naturale... Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone