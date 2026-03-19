Il presidente americano ha dichiarato che gli Stati UnitiDistruggeranno il giacimento di gas iraniano di South Pars se l’Iran dovesse attaccare nuovamente l’impianto di Ras Laffan in Qatar. La minaccia è stata espressa in risposta a possibili azioni militari da parte di Teheran contro l’impianto di produzione di gas naturale liquefatto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle eventuali conseguenze di questa dichiarazione.

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l’enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l’importante impianto di produzione di gas naturale liquefatto (gnl) di Ras Laffan in Qatar. L’Iran ha infatti preso di mira quest’ultimo sito provocando un incendio dopo che Israele aveva attaccato i propri impianti. Trump ha riferito che gli Usa «non sapevano nulla» dei piani dello Stato ebraico per colpire South Pars e che «non ci saranno più attacchi da Israele a quell’importante e prezioso giacimento di gas (ndr il più grande del mondo), a meno che l’Iran non decida di attaccare il Qatar». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump: «Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il sito in Qatar»

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