Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti distruggeranno il giacimento di gas di South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar. Nel frattempo, Israele ha condotto un attacco violento contro l’impianto, in risposta a quanto successo nella regione del Medio Oriente. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte, con azioni militari che si susseguono nella zona.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita. Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco e il Qatar non è stato in alcun modo coinvolto, nè aveva idea che sarebbe accaduto. L’Iran non era a conoscenza di questo, nè di alcun altro fatto rilevante relativo all’attacco a South Pars, e ha ingiustificatamente e slealmente attaccato una parte dell’impianto di gas naturale liquefatto del Qatar. Israele non effettuerà ulteriori attacchi contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida imprudentemente di attaccare un paese innocente, in questo caso il Qatar. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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