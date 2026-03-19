Iran Trump | Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che, in caso di ulteriori attacchi contro il Qatar, verrà distrutto il giacimento di South Pars. La dichiarazione è arrivata dopo che si sono verificati alcuni scontri tra le forze israeliane e palestinesi, senza però coinvolgimenti diretti di altri paesi. La situazione nella regione rimane tesa, con tensioni che continuano a coinvolgere vari attori.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South Pars, aggiungendo tuttavia che se l’ Iran avesse attaccato di nuovo il Qatar, e in particolare l’impianto di produzione di gnl di Ras Laffan, gli Stati Uniti avrebbero a lavoro volta reagito “distruggendo completamente” l’intero giacimento iraniano. Intanto, secondo quanto riferito dal Washington Post, citando un alto funzionario dell’amministrazione Usa, il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars” Articoli correlati Guerra in Iran, dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del GolfoL’ira di Teheran per la morte di Ali Larijani cresce a dismisura dopo il bombardamento israeliano al giacimento di gas di South Pars, che rischia di... Colpito il più grande giacimento di gas del mondo: South Pars finisce nel mirino di IsraeleIsraele ha colpito il bacino gasifero South Pars, infrastruttura critica cogestita assieme al Qatar, considerata il più grande giacimento di gas al... Attacco all'Iran, Trump: Lo facciamo anche per i nostri buoni amici e alleati dell'Europa Approfondimenti e contenuti su South Pars Temi più discussi: Guerra in Iran, dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del Golfo; Iran, Usa e Israele attaccano la raffineria di South Pars: il petrolio torna a salire; L’Iran ha colpito un importante impianto di gas naturale in Qatar; SONDAGGIO - La guerra contro l'Iran dovrebbe terminare subito o andare avanti a oltranza?. Trump: distruggeremo giacimento di gas dell'Iran se Teheran attaccherà di nuovo sito Qatar(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante i ... msn.com Guerra Iran, nuovo raid su sito energetico in Qatar. Trump: «Se attaccheranno ancora distruggeremo giacimento di South Pars»Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto ... ilmessaggero.it Radio1 Rai. . Israele colpisce il maxi giacimento di gas iraniano di South Pars. Sull'impianto vitale per l'industria di Teheran, uno dei più grandi al mondo, pesa ora anche la minaccia di distruzione totale da parte statunitense, dopo che i Pasdaran hanno con - facebook.com facebook Le bombe di Israele e Stati uniti colpiscono il South Pars, il più grande giacimento iraniano di gas. Rappresaglia di Teheran a difesa del «patrimonio nazionale»: missili sugli impianti del Golfo. La guerra arriva in Africa e Asia: senza carburante le economie tre x.com