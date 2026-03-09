Petrolio vola oltre 110 dollari dopo attacchi a impianti in Iran

Il prezzo del petrolio raggiunge quasi 120 dollari al barile sui mercati asiatici, dopo gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele agli impianti petroliferi nella provincia di Alborz in Iran. In risposta, Teheran ha colpito infrastrutture petrolifere di altri paesi della regione. La volatilità dei mercati si accentua in seguito a questi eventi.

Roma, 9 mar. (askanews) – Il petrolio arriva a sfiorare i 120 dollari al barile sui mercati asiatici dopo gli attacchi condotti da Usa e Israele agli impianti petroliferi in Iran nella provincia di Alborz cui Tehran ha risposto attaccando le infrastrutture petrolifere degli altri paesi dell’area. Per gli operatori questi sviluppi, uniti agli attacchi alle petroliere in transito nello Stretto di Hormuz, danno ormai la certezza che il mercato dovrà fare a meno per un lungo periodo almeno di parte del greggio proveniente dall’area. Il Brent è arrivato a 119 dollari al barile segnando un progresso di quasi trenta punti percentuali per poi ritracciare intorno a 110 dollari al barile (+17%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

