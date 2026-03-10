Iran il Pentagono | Oggi gli attacchi più duri Starmer sente Merz e Meloni | Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz Reuters | 150 soldati Usa feriti | Borse in positivo giù il petrolio

Il Pentagono riferisce che oggi si sono verificati gli attacchi più intensi, con circa 150 soldati statunitensi feriti secondo Reuters. Starmer ha incontrato Merz e Meloni per discutere la protezione delle navi nello stretto di Hormuz. Il capo del Pentagono Hegseth ha dichiarato che questa giornata rappresenta il momento più difficile e che le operazioni continueranno senza sosta. Le borse sono in rialzo e il prezzo del petrolio è diminuito.