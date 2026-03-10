Iran il Pentagono | Oggi gli attacchi più duri Starmer sente Merz e Meloni | Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz Reuters | 150 soldati Usa feriti | Borse in positivo giù il petrolio
Il Pentagono riferisce che oggi si sono verificati gli attacchi più intensi, con circa 150 soldati statunitensi feriti secondo Reuters. Starmer ha incontrato Merz e Meloni per discutere la protezione delle navi nello stretto di Hormuz. Il capo del Pentagono Hegseth ha dichiarato che questa giornata rappresenta il momento più difficile e che le operazioni continueranno senza sosta. Le borse sono in rialzo e il prezzo del petrolio è diminuito.
Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Iran, il Pentagono: «Oggi gli attacchi più duri». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz». E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».
Iran, asse Meloni-Starmer-Merz: “Proteggeremo le navi nello Stretto di Hormuz”“Lavorare insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, in risposta alle crescenti minacce dell’Iran“.
Una scuola colpita in Iran, nelle indagini compare Claude: l’IA potrebbe essere stata usata dal Pentagono per il targetingDopo l’attacco che ha colpito una scuola in Iran emerge la possibile responsabilità di Claude e di dati di intelligence obsoleti ... dday.it
Come il Pentagono ha sfruttato l’AI di Anthropic contro l'Iran (dopo averla vietata qualche ora prima)Nonostante il divieto annunciato da Trump al culmine della disputa con l'azienda, gli Stati Uniti si sono appoggiati a Claude per la loro offensiva contro Teheran ... wired.it
