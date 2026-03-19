Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l’Iran di conseguenze severe se colpisce impianti in Qatar, mentre un drone ha danneggiato una raffineria in Kuwait, facendo salire il prezzo del petrolio. Nel frattempo, il ministro dell’intelligence di Teheran è stato ucciso, e il leader iraniano ha dichiarato che i responsabili dovranno pagare il prezzo del loro gesto.

«L'Onu dovrà decidere cosa fare, quali azioni intraprendere. Oggi Guterres sarà con i capi di Stato e di governo Ue, mi auguro che l'Onu svolga un'azione più forte rispetto a quelle che ha svolto dalla crisi ucraina. L'Onu deve essere protagonista di un'azione di pace. Se l'Onu vorrà studiare uno strumento per garantire la fruibilità di Hormuz per tutti, dovrà farlo. Un'operazione di peacekeeping marittima però si potrà proporre una volta arrivato il cessate il fuoco, adesso mi pare complicato». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice Ppe. L'Iran ha giustiziato tre giovani condannati per l'omicidio di agenti di polizia e per aver condotto «operazioni a favore degli Stati Uniti e di Israele» durante le proteste di inizio anno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». Drone su una raffineria in Kuwait | E il petrolio vola

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