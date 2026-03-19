Trump all' Iran | Niente raid sugli impianti in Qatar o vi devasteremo E si prepara a inviare migliaia di soldati

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non ci sarà un raid sugli impianti in Qatar, altrimenti ci sarà una risposta devastante, e ha annunciato l’intenzione di inviare migliaia di soldati. Teheran ha reagito duramente, mentre i prezzi del petrolio sono aumentati sensibilmente a causa delle tensioni crescente tra le due parti. La situazione si sta rapidamente intensificando sul fronte internazionale.

Teheran attacca, Usa pronti a rispondere: parte la guerra del gas. Schizzano i prezzi del petrolio. Faccia a faccia Meloni-Merz Teheran attacca, Usa pronti a rispondere: parte la guerra del gas. Schizzano i prezzi del petrolio. Faccia a faccia Meloni-Merz Tutti gli incendi scoppiati nel più grande impianto di produzione di gas naturale liquefatto (gnl) del Qatar in seguito all'attacco iraniano sono "sotto controllo", ha annunciato oggi il Ministero dell'Interno. "La Protezione civile ha spento completamente tutti gli incendi nella zona industriale di Ras Laffan", ha affermato il dicastero aggiungendo che non ci sono stati feriti e che le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza sono in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump all'Iran: "Niente raid sugli impianti in Qatar o vi devasteremo". E si prepara a inviare "migliaia di soldati" Articoli correlati Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». Reuters: «Ipotesi di invio di migliaia di soldati». E il petrolio voladi Viviana Mazza, corrispondente da New YorkLe dimissioni di Joe Kent, l’ex capo del Centro antiterrorismo, che ha accusato l’amministrazione Usa di... Leggi anche: Inviare soldati Usa sul campo in Iran? Trump ci pensa seriamente Trump: «L'Iran è una minaccia colossale per noi. Li stiamo massacrando» Aggiornamenti e notizie su Trump all'Iran Niente raid sugli... Temi più discussi: Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Iran, Trump: Abbiamo vinto la guerra, non si aspettavano niente del genere; Trump rassicura il mondo: In Iran non c'è più nulla da colpire, la guerra finirà presto; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran. Trump non vince perché non sa niente dell’IranPiù in generale ne sa poco l’Occidente e poco sanno gli americani dei paesi che invadono. La questione dirimente del fanatismo religioso e del fanatismo ... huffingtonpost.it Iran, Trump: «Niente accordi, solo resa incondizionata»La Russia starebbe fornendo all'Iran informazioni di intelligence per colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, incluse le posizioni di navi da guerra e aerei americani. Lo scrive ... leggo.it Rissa tra star e podcast che sfidano Trump “Israele ha deciso per lui“ @viviana_mazza, @Corriere x.com Secondo la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard le ragioni con cui Donald Trump ha giustificato i bombardamenti sull'Iran iniziati lo scorso 28 febbraio potrebbero essere ingiustificate. Durante una audizione al Senato, la funzionaria ha affermat - facebook.com facebook