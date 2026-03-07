Inviare soldati Usa sul campo in Iran? Trump ci pensa seriamente

Il presidente degli Stati Uniti ha manifestato interesse nel mandare soldati sul territorio iraniano. La proposta è stata discussa in modo riservato e riguarda un intervento diretto delle forze statunitensi in Iran. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulle modalità o le tempistiche di questa possibile operazione.

L'Iran sta finendo i missili da lanciare, calano anche i droni. E chiede aiuto alla Cina Iran, Trump chiede la resa incondizionata. E Meloni parla con i leader europei Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso privatamente un serio interesse a schierare truppe statunitensi sul territorio iraniano. Lo riporta Nbc News, citando due funzionari statunitensi, un ex funzionario statunitense e un'altra persona a conoscenza delle conversazioni. Stando alle fonti Trump ha discusso l'idea di schierare truppe di terra con i suoi collaboratori e funzionari repubblicani fuori dalla Casa Bianca, delineando allo stesso tempo...