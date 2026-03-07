Inviare soldati Usa sul campo in Iran? Trump ci pensa seriamente

Da iltempo.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha manifestato interesse nel mandare soldati sul territorio iraniano. La proposta è stata discussa in modo riservato e riguarda un intervento diretto delle forze statunitensi in Iran. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulle modalità o le tempistiche di questa possibile operazione.

L'Iran sta finendo i missili da lanciare, calano anche i droni. E chiede aiuto alla Cina Iran, Trump chiede la resa incondizionata. E Meloni parla con i leader europei Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso privatamente un serio interesse a schierare truppe statunitensi sul territorio iraniano. Lo riporta Nbc News, citando due funzionari statunitensi, un ex funzionario statunitense e un'altra persona a conoscenza delle conversazioni. Stando alle fonti Trump ha discusso l'idea di schierare truppe di terra con i suoi collaboratori e funzionari repubblicani fuori dalla Casa Bianca, delineando allo stesso tempo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

inviare soldati usa sul campo in iran trump ci pensa seriamente
© Iltempo.it - Inviare soldati Usa sul campo in Iran? Trump ci pensa seriamente

Groenlandia, scontro Usa-Europa: Trump rilancia, Berlino pronta a inviare soldatiLe parole di Donald Trump hanno segnato un nuovo punto di rottura nel confronto internazionale sulla Groenlandia, portando la tensione diplomatica a...

Leggi anche: Soldati sul campo e monitoraggio Usa, ecco il piano per l’Ucraina

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Video Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Contenuti utili per approfondire Inviare soldati.

Discussioni sull' argomento Trump, la svolta: guerra lunga e truppe in Iran, il piano cambia; Iran: sei soldati Usa morti. Trump ed Hegseth aprono all’invio di truppe di terra; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Trump avverte: Guerra in Iran per 4 o 5 settimane, arriveranno colpi più duri.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.