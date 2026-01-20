Truffa informatica da 7mila euro | la Postale recupera il denaro e lo restituisce all’imprenditore

Un imprenditore di Perugia è stato vittima di una truffa informatica da 7.000 euro. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine, il denaro è stato recuperato e restituito correttamente. La vicenda evidenzia l'importanza di adottare misure di sicurezza digitale e di rivolgersi alle autorità competenti in caso di frodi online. La collaborazione tra vittima e forze dell'ordine si è rivelata fondamentale per risolvere efficacemente il caso.

Perugia, 20 gennaio 2026 – Era stato truffato, ma gli agenti hanno saputo come recuperare il maltolto. La Polizia di Perugia ha recuperato 7mila euro sottratti a un imprenditore del territorio, vittima di una sofisticata truffa informatica, una delle più insidiose e diffuse ai danni di professionisti e aziende. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario grazie alla tempestiva denuncia e al rapido intervento degli investigatori della Postale. Il fatto. Il titolare di un'azienda del perugino, attiva nel settore dei veicoli industriali, si era rivolto agli agenti della Postale dopo essersi accorto che un bonifico, effettuato per il pagamento di una fattura a un fornitore, era stato dirottato su un conto corrente diverso da quello corretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa informatica da 7mila euro: la Postale recupera il denaro e lo restituisce all’imprenditore Leggi anche: Ariano Irpino, truffa da 7mila euro a un’anziana: arrestato 27enne Leggi anche: Ariano Irpino, truffa da 7mila euro ai danni di un'anziana: arrestato 27enne Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Versa oltre 7mila euro per acquistare un'auto online, ma è una truffa. Truffa informatica da 7mila euro: la Postale recupera il denaro e lo restituisce all’imprenditore - Perugia, bonifico dirottato con la tecnica della web injection: decisivi la denuncia tempestiva e l’intervento immediato degli investigatori per bloccare i fondi sul conto dei cyber criminali. Ecco ... msn.com Bonifico di 7.000 euro dirottato con una truffa informatica: la pronta denuncia salva l'azienda perugina - Paga la fattura a uno dei suoi fornitori ma i soldi vengono dirottati in un altro conto corrente. Una truffa informatica ha colpito un'azienda del Perugino che commercializza veicoli industriali. Il t ... corrieredellumbria.it I Carabinieri di Busseto hanno individuato la presunta catena di riciclaggio legata a una truffa informatica ai danni di un’azienda della Bassa parmense, denunciando quattro persone. L’indagine ha permesso di ricostruire il percorso degli 11mila euro sottratti t - facebook.com facebook Il Ministero della Salute segnala un tentativo di truffa informatica attualmente in corso. Stanno infatti... x.com

