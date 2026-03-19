Truffa aggravata ad anziani | gli arresti ora salgono a cinque

Continuano gli interventi dei carabinieri di San Benedetto contro le truffe aggravate ai danni di anziani, con cinque persone arrestate finora. Le forze dell'ordine hanno intercettato e fermato diversi sospetti coinvolti in queste attività illecite, rafforzando l’azione di contrasto sul territorio. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alle vittime di questi reati.

Notizie di truffatori intercettati e arrestati continuano ad arrivare sul fronte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto. Dopo i due campani intercettati a Grottammare lunedì scorso e arrestati a conclusione di un rocambolesco inseguimento, trovati con 20mila euro di bottino frutto della truffa perpetrata ai danni di una donna del luogo. Anche l’altro truffatore, quello inseguito lo scorso martedì nel centro di San Benedetto, alla fine è finito al carcere di Marino del Tronto. Si tratta di un altro campano che aveva truffato un anziano sambenedettese in viale De Gasperi: l’uomo è stato successivamente trovato in possesso di contanti e oro per alcune migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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