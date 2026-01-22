Due uomini provenienti dalla provincia di Napoli sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Arezzo per aver tentato una truffa ai danni di un’anziana residente nel centro storico. Durante l’intervento, sono stati recuperati oro e contanti, evidenziando l’attività illecita dei soggetti. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due uomini, provenienti dalla provincia di Napoli, ritenuti gravemente indiziati di una truffa ai danni di una donna anziana residente nel centro storico di Arezzo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri. Intorno alle 12.30 il figlio della vittima, classe 1939, ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando una possibile truffa subita poco prima dalla madre. La donna era stata raggirata da due soggetti che si erano qualificati come carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffa è iniziata con una telefonata di un giovane che si è spacciato per il nipote della signora.

© Lortica.it - Truffa agli anziani in centro ad Arezzo: due arresti in flagranza, recuperati oro e contanti

