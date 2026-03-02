Badante trovato in morto il suo assistito ferito e la casa a soqquadro | è giallo

A Pesaro, in via Adda, un'operatrice domestica è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, mentre il suo assistito risultava ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La scena mostrava la casa a soqquadro, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun’altra persona è stata ancora identificata come coinvolta.

Pesaro, 2 marzo marzo 2026 – Badante trovato morto in casa in via Adda a Pesaro. E' giallo. Il suo assistito ferito, è stato portato in ospedale in ambulanza. La casa era completamente a soqquadro. I carabinieri sul posto. Notizia in aggiornamento.