Badante trovato in morto il suo assistito ferito e la casa a soqquadro | è giallo

Da ilrestodelcarlino.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pesaro, in via Adda, un'operatrice domestica è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, mentre il suo assistito risultava ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La scena mostrava la casa a soqquadro, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun’altra persona è stata ancora identificata come coinvolta.

Pesaro, 2 marzo marzo 2026 – Badante trovato morto in casa in via Adda a Pesaro. E’ giallo. Il suo assistito ferito, è stato portato in ospedale in ambulanza. La casa era completamente a soqquadro. I carabinieri sul posto.  Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

badante trovato in morto il suo assistito ferito e la casa a soqquadro 232 giallo
© Ilrestodelcarlino.it - Badante trovato in morto, il suo assistito ferito e la casa a soqquadro: è giallo

La badante può restare in casa dopo la morte dell’assistito?Muore la persona assistita e la badante, che viveva stabilmente in casa, è ancora lì.

Trovato morto a 22 anni in casa: è il giallo di NataleSassofeltrio (Rimini), 24 dicembre 2025 - Aleggia un giallo di Natale sulle colline al confine tra Emilia-Romagna e Marche, nella frazioncina di...

Aggiornamenti e notizie su Badante trovato.

Discussioni sull' argomento Pergola, morta Maria Bigonzi: l'anziana era stata trovata in una pozza di sangue in casa. La badante ora è accusata di omicidio...; Detenuto di 23 anni trovato morto nel carcere di Ascoli, disposta l’autopsia; Pergola, muore l’anziana ferita in casa: alla badante contestato l’omicidio aggravato.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.