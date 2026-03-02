Badante trovato morto a Pesaro il suo assistito ferito e la casa a soqquadro | è giallo

A Pesaro, una badante è stata trovata morta in via Adda, mentre il suo assistito è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La scena si presenta con la casa a soqquadro, alimentando il mistero sull’accaduto. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell’accaduto o sulle circostanze che hanno portato a questa situazione. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le indagini.

Pesaro, 2 marzo marzo 2026 – Badante trovato morto in casa in via Adda a Pesaro. E' giallo. Il suo assistito ferito, è stato portato in ospedale in ambulanza. La casa era completamente a soqquadro. I carabinieri sul posto. Notizia in aggiornamento.