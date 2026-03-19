Report Giulia Innocenzi aggredita a sprangate | massimo riserbo degli inquirenti

La giornalista Giulia Innocenzi e il videomaker Giovanni De Faveri sono stati aggrediti con colpi di sprangate durante un servizio. L’incidente è avvenuto in un'area non ancora precisata, e gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo sulle indagini. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ferita, e le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere elementi per chiarire la vicenda.

La giornalista Giulia Innocenzi e il videomaker Giovanni De Faveri di Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3, sono stati aggrediti con un bastone di ferro all'esterno del Macello Mario Troni di Monzambano, in provincia di Mantova, dove stavano lavorando a un servizio per la prossima stagione. È successo nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo. A darne notizia, sui propri canali social, sia la Innocenzi che Ranucci. Massimo riserbo da parte degli inquirenti sull'identità del presunto aggressore. Prima dell'aggressione, la troupe del programma di Rai 3 aveva incontrato e fatto delle domande al titolare Raoul Troni davanti all'azienda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Report, Giulia Innocenzi aggredita a sprangate: massimo riserbo degli inquirenti Articoli correlati Report e il caso scottante del “papello” di Bellavia finito nelle mani degli inquirentiAl consulente della trasmissione di Ranucci è stato sottratto oltre un milione di file. Anche Riccione piadina in corsa per l’edificio: "Massimo riserbo"Tra il Comune di Riccione e la società torinese David2, il ’terzo incomodo’ è Riccione piadina. Contenuti e approfondimenti su Giulia Innocenzi Temi più discussi: Ranucci: Troupe di Report aggredita nel Mantovano. La solidarietà della Fnsi - FNSI; Aggredita nel Mantovano la giornalista riminese di Report Giulia Innocenzi; Inviati di Report aggrediti al macello Troni a Monzambano; Rai: condanna per grave aggressione a troupe Report. Aggredita la troupe di Report durante un servizio: La loro violenza non ci fermeràGiulia Innocenzi e il videomaker Giovanni De Faveri, inviati di Report nel Mantovano, sono stati vittima di un'aggressione mentre realizzavano un'inchiesta ... fanpage.it Troupe di Report aggredita con una spranga nel Mantovano: identificato il presunto responsabileColpita con una spranga la telecamera durante le riprese di un servizio a cura della giornalista Giulia Innocenzi e del videomaker Giovanni De Faveri. I carabinieri: elementi già sufficienti per la de ... affaritaliani.it Aggredita la troupe di #Report nel #Mantovano, all'esterno di un macello: un uomo armato di una spranga metallica si è scagliato contro #GiuliaInnocenzi e Giovanni De Faveri. "La loro violenza non ci fermerà" - facebook.com facebook Rai condanna la grave aggressione subita dalla troupe di #Report in provincia di Mantova. L’azienda esprime solidarietà a Giulia Innocenzi e Giovanni De Faveri e ribadisce il proprio sostegno a tutta la redazione impegnata quotidianamente nell’attività giorn x.com