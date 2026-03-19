Aggredita la troupe di Report durante un servizio | La loro violenza non ci fermerà

Durante le riprese in un'area del Mantovano, la troupe di Report, composta da Giulia Innocenzi e dal videomaker Giovanni De Faveri, è stata vittima di un'aggressione. I due erano impegnati in un servizio per il programma di Sigfrido Ranucci quando sono stati colpiti da individui sconosciuti. Nessun dettaglio su eventuali feriti o motivazioni dell'episodio.

Giulia Innocenzi e il videomaker Giovanni De Faveri, inviati di Report nel Mantovano, sono stati vittima di un'aggressione mentre realizzavano un'inchiesta per il programma di Sigfrido Ranucci. La Rai denuncia i fatti e fa sapere che i carabinieri hanno identificato l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Strage Crans-Montana, troupe Rai aggredita durante il servizio! Paura per il giornalistaIl grave episodio di cronaca avvenuto a Crans-Montana mette in luce la tensione altissima che si respira nella località svizzera dopo la terribile... Troupe della Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna a Torino, la denuncia di Salvo Sottile sui socialDurante il corteo a Torino per la riapertura di Askatasuna, gruppi antagonisti avrebbero aggredito una troupe 2 di “Far West”, minacciando... Aggiornamenti e notizie su Aggredita la troupe di Report durante... Temi più discussi: Ranucci: Troupe di Report aggredita nel Mantovano. La solidarietà della Fnsi - FNSI; Aggredita la troupe di Mediaset, sputi e minacce in via Giustizia: il servizio sul degrado segnalato dal titolare della carrozzeria...; Troupe di Mediaset aggredita da una persona senza fissa dimora alla periferia di Mestre. Alberto Stefani, presidente della Regione: Vicinanza; Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: Sputi e caffè bollente. Tensione a Monzambano, giornalisti di Report aggrediti in un macello: Si è spezzata in dueTensione a Monzambano: troupe di Report aggredita con un bastone durante le riprese in un macello, episodio segnalato sui social dai giornalisti. notizie.it Aggredita la troupe di Mediaset, il servizio sul degrado in via Giustizia segnalato dal titolare della carrozzeria Paolo FavarettoMESTRE - Sputi in faccia, caffé bollenti e bicchieri pieni di vino lanciati contro gli operatori, assieme a insulti e minacce. Una nuova aggressione è avvenuta ieri pomeriggio in ... ilgazzettino.it AGGREDITI MENTRE STAVAMO LAVORANDO La troupe di Report è stata aggredita con un bastone di ferro. E’ successo a Monzambano, in provincia di Mantova, intorno alle 15 di mercoledì 18 marzo, presso il macello Mario Troni. Giulia Innocenzi aveva da - facebook.com facebook Ragazza di 18 anni aggredita e rapinata da un gruppo di coetanee a Torino x.com