Trionto esonda | la Ss 106 bloccata allarme sul territorio

Un’improvvisa esondazione del fiume Trionto ha causato allagamenti a Mirto e Crosia, portando alla chiusura della strada statale 106. La piena ha modificato rapidamente il paesaggio dello Jonio cosentino, lasciando il territorio sotto acqua. La situazione ha provocato disagi alla viabilità locale e all’intera zona interessata. La strada è stata temporaneamente bloccata per motivi di sicurezza.

Un’improvvisa esondazione del fiume Trionto ha trasformato in pochi istanti il paesaggio dello Jonio cosentino, portando allagamenti diffusi a Mirto e Crosia. La Fillea Cgil, attraverso una nota congiunta firmata da Simone Celebre e Giuseppe De Lorenzo, ha lanciato un appello urgente contro la fragilità strutturale che mette a rischio l’incolumità dei cittadini e la continuità delle attività produttive. Si tratta di un evento che non può essere isolato: segue immediatamente l’esondazione del fiume Crati, creando uno scenario di emergenza annunciata che rivela carenze profonde nella gestione del territorio. La paralisi della Strada Statale 106 Jonica rappresenta il punto critico di questa crisi, bloccando l’unica arteria vitale del versante ionico e compromettendo la mobilità dei residenti e il diritto al lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionto esonda: la Ss 106 bloccata, allarme sul territorio Articoli correlati SS 106: stele a Torre Melissa per fermare la morteSabato 14 marzo 2026, alle ore 10:22, il ricordo delle vittime della Strada Statale 106 ha trovato una dimora fisica e simbolica a Torre Melissa. Ciclone Harry e maltempo, esonda il fiume Laverde: a Bianco chiuso un tratto della Statale 106Il maltempo, accompagnato dal ciclone Harry, continua a impervesare sulla zona jonica della provincia di Reggio Calabria. Contenuti utili per approfondire Trionto esonda Temi più discussi: Fillea Cgil: Dopo il Crati, esonda il Trionto. Inaccettabile; È esondato il Trionto: Mirto sott’acqua. Situazione drammatica; Emergenza fiumi nello Jonio cosentino: dopo il Crati esonda il Trionto. Trionto in piena, Mirto Crosia allagata: Mazza denuncia l’assenza di manutenzione e chiude le scuole a CalovetoIl sindaco: SS106 bloccata con un metro d’acqua tra Toscano, Pietrapaola e Mandatoriccio. «Servono prevenzione, cura dei fiumi e ricambio degli idraulico-forestali» ... cosenzachannel.it Dopo il Crati esonda il Trionto: Crosia in ginocchio travolta da acqua e fango situazione drammaticaIl ciclone Jolina devasta la costa ionica cosentina: il fiume Trionto esonda nel territorio di Crosia, strade allagate, evacuazioni e Statale 106 bloccata. Sindacati: «Emergenza annunciata, serve un p ... quicosenza.it Un mese dopo il Crati, la storia si ripete. E fa ancora più male. Oggi, 17 marzo, la Sibaritide torna sott’acqua: il Trionto esonda, e questa volta a pagare il prezzo più alto è Mirto Crosia. Allagamenti, frane, smottamenti. Strade cancellate, vite stravolte, comun - facebook.com facebook