Ciclone Harry e maltempo esonda il fiume Laverde | a Bianco chiuso un tratto della Statale 106

A causa del maltempo provocato dal ciclone Harry, il fiume Laverde è esondato e un tratto della Statale 106 a Bianco è stato chiuso. La situazione riguarda la zona jonica della provincia di Reggio Calabria, dove le condizioni meteorologiche persistono con intense piogge e disagi alla viabilità.

Il maltempo, accompagnato dal ciclone Harry, continua a impervesare sulla zona jonica della provincia di Reggio Calabria. A causa dell'esondazione del fiume Laverde, è stato chiuso al traffico un tratto della Strada Statale 106, al chilometro 75,600, nei pressi di Bianco. Secondo quanto comunica Anas, sul posto sono presenti le proprie squadre e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

VIDEO | Maltempo, esonda il fiume Agrò: chiuso tratto della statale 114 a Sant’Alessio SiculoA causa delle piogge intense e del maltempo persistente, il fiume Agrò è esondato, provocando la chiusura temporanea di un tratto della statale 114 a Sant’Alessio Siculo.

Maltempo, esonda il fiume Aniene a Tor Cervara a RomaA causa delle forti piogge, il fiume Aniene è esondato in più punti a Roma, con particolare impatto tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara.

