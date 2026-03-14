SS 106 | stele a Torre Melissa per fermare la morte

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 10:22, a Torre Melissa è stata posizionata una stele dedicata alle vittime della Strada Statale 106. L’installazione si trova in un luogo pubblico e intende commemorare le persone decedute lungo quella strada. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e familiari delle vittime, che hanno partecipato alla posa della stele.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 10:22, il ricordo delle vittime della Strada Statale 106 ha trovato una dimora fisica e simbolica a Torre Melissa. Venerdì 13 marzo è stata inaugurata una stele dedicata a quanti hanno perso la vita su questa arteria jonica, spesso definita pericolosa per l’alto numero di incidenti registrati nel corso degli anni. L’iniziativa, promossa da Nando Amoruso e dal movimento V.I.T.A., trasforma il dolore privato in un monito pubblico per la sicurezza stradale. La struttura in marmo, realizzata dall’azienda Marmi Verga d’oro, sorge nell’area camper nata dalla demolizione dell’ex palazzo Mangeruca. Sulla superficie scolpita appare la mappa della Calabria con il tracciato della strada evidenziato, affiancato dalla figura di un angelo e dall’iscrizione che invita a non ripetere le tragedie passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS 106: stele a Torre Melissa per fermare la morte Articoli correlati Leggi anche: Infrastrutture: Anas, a Consorzio Eteria e Webuild due lotti Ss 106 Jonica Leggi anche: Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti