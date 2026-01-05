La lotta all’evasione Imu Tari e Canone unico Il tesoro dei furbetti vale 30 milioni di euro

La lotta all’evasione fiscale rappresenta una priorità per il Comune di Firenze. Nel 2026, si stima di recuperare circa 30 milioni di euro da tributi come Imu, Tari, canone unico e imposte sul suolo pubblico. Questo obiettivo mira a garantire una corretta distribuzione delle risorse e a rafforzare i servizi pubblici, affrontando con attenzione e sobrietà le pratiche di evasione che penalizzano la collettività.

Più di 30 milioni di euro. In pratica quanto recuperato nell’anno precedente. È la stima del tesoretto che il Comune conta, nel 2026, di riprendersi dalle tasche dei fiorentini che evadono tributi, tariffe e imposte: Imu, Tari, suolo pubblico e canone patrimoniale. Il gruzzolo, da solo, equivale alla metà di quanto Palazzo Vecchio intende spendere nei prossimi tre anni per la realizzazione e il recupero degli alloggi Erp. Se fosse spalmato su tutti equivarrebbe a dire che ciascun cittadino ha evaso, in media almeno 90 euro. La guerra a chi dribbla il fisco locale era stata dichiarata dal primo insediamento della giunta Funaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

