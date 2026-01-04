Recupero evasione Imu e Tari A bilancio oltre 730mila euro

Nel 2025, il Comune di Castelfranco ha avviato un intervento per il recupero delle somme evase relative a IMU e TARI. Grazie a questa iniziativa, sono stati recuperati oltre 730.000 euro a bilancio. L'obiettivo è garantire un corretto funzionamento dei servizi pubblici e sostenere la gestione finanziaria dell’ente.

CASTELFRANCO Nel 2025 il Comune di Castelfranco ha avviato un percorso di recupero crediti nei confronti dei contribuenti evasori. "Inviati accertamenti ai cittadini che non avevano pagato Tari e Imu durante gli anni dell’amministrazione precedente e sono già state recuperate le prime decine di migliaia di euro, circa il 10 per cento dell’accertato. Il procedimento continuerà anche nel 2026", spiega il Comune in una nota. "Nel corso del 2025 abbiamo riorganizzato l’ufficio tributi – aggiunge il sindaco Fabio Mini – migliorando gli uffici economici del Comune per avviare il recupero crediti di chi non ha pagato Tari e Imu negli anni passati, una questione che abbiamo sempre avuto a cuore come amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Recupero evasione Imu e Tari. A bilancio oltre 730mila euro" Leggi anche: Lecce, 36 milioni da incassare per Imu e Tari: lotta all'evasione Leggi anche: Comune, “recupero crediti“. Dopo la Tari tocca all’Imu La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Recupero evasione Imu e Tari. A bilancio oltre 730mila euro; Evasione fiscale, recuperati 2 milioni di euro; Benevento, lotta all'evasione fiscale: al via bollettini Imu e Tari; Approvato il nuovo bilancio di previsione. Benevento, lotta all'evasione fiscale: al via bollettini Imu e Tari - Un nome con il quale i contribuenti beneventani faranno bene a familiarizzare, anzi a ri- ilmattino.it

Verifica sugli immobili per recuperare l’evasione su Imu e Tari - La giunta, guidata dalla sindaca Patrizia Garzetti, ripropone la campagna di recupero dell'evasione fiscale, con riferimento a Imu (l’imposta sugli immobili), Tari (la tassa sui rifiuti) e alle multe ... laprovinciapavese.gelocal.it

Evasione fiscale, recuperati 2 milioni di euro - Quasi due milioni di euro recuperati dalla lotta all’evasione fiscale locale. msn.com

I proventi riconosciuti ai Comuni per il recupero dell’evasione fiscale toccano il minimo storico. Alla Calabria poco più di 64 mila euro e solo dieci enti coinvolti nelle segnalazioni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.