Incidente ferroviario a Soriano nel Cimino scontro tra treno e bus pieno di studenti

Un incidente ferroviario si è verificato oggi a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, al passaggio a livello sulla provinciale 31 in località La Fornacchia. Un treno e un bus, che trasportava studenti, sono entrati in collisione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e sono stati attivati i servizi di emergenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Soriano nel Cimino, 19 marzo 2026 – Attimi di paura a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, dove si è verificato un incidente ferroviario al passaggio a livello sulla provinciale 31, in località La Fornacchia. Secondo quanto riferito, nello scontro sono rimasti coinvolti un trenino e un bus. L’impatto è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello. Il bilancio, stando alle prime informazioni, è di nessun ferito grave. La persona che avrebbe riportato le conseguenze più serie sarebbe la conducente del treno, rimasta ferita in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente su strada Molinella a Soriano nel Cimino: auto contro fontanile, poi prende fuoco Leggi anche: Spagna, quarto incidente ferroviario in 4 giorni: scontro tra un treno e una gru a Cartagena. “Diversi feriti” Approfondimenti e contenuti su Incidente ferroviario Incidente ferroviario a Viterbo, treno si scontra con bus di studentiViterbo – Incidente ferroviario a Soriano del Cimino. Questa mattina, alle 8 circa, al passaggio a livello della strada ... ilpuntoamezzogiorno.it Scontro tra un treno e un pullman della CotralIncidente questa mattina lungo la linea ferroviaria della Roma Nord nel territorio comunale di Soriano nel Cimino. Per cause ancora in corso d'accertamento, un treno si è scontrato con un pullman dell ... civonline.it