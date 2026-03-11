Lancio di sassi sull' autostrada | colpiti diversi veicoli sfondato il parabrezza di un camion

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, lungo l'autostrada A4 all'altezza del chilometro 85 vicino a Novara Est, alcuni veicoli sono stati colpiti da sassi lanciati da sconosciuti. Uno dei camion ha subito lo sfondamento del parabrezza, mentre altri mezzi hanno riportato danni. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o responsabilità.

Momenti di paura lungo l'autostrada A4. Nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, alcuni veicoli sono stati colpiti da un lancio di sassi all'altezza del chilometro 85, nei pressi di Novara Est.Il lancio di sassi in A4Secondo le prime ricostruzioni, il raid ha causato danni significativi a due.