Dallo stadio Maradona al King’s College | la sfolgorante carriera di Giggino Di Maio nominato professore onorario
Luigi Di Maio si distingue ancora, questa volta per il ruolo di professore onorario al King’s College di Londra. La nomina arriva dopo il suo incarico come rappresentante speciale dell’UE per il Golfo. La sua carriera, iniziata all’interno dello stadio Maradona, si arricchisce di questa nuova prestigiosa posizione accademica. Di Maio riceve così un riconoscimento internazionale, che testimonia il suo impegno in ambito diplomatico e politico. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal dipartimento di studi sulla difesa dell’università.
Luigi Di Maio inanella un nuovo prestigioso incarico dopo quello di Rappresentate speciale dell’Ue per la regione del Golfo: sarà professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla difesa del prestigioso King’s College di Londra. A darne notizia è stato lui stesso sul suo profilo Linkedin: «Sono stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del King’s College London. Assumerò questo nuovo incarico con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche», ha scritto Di Maio. Luigi Di Maio nominato professore onorario di studi sulla difesa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
