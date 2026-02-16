C' era una volta il weekend oggi un lavoratore su cinque è impegnato anche alla domenica

Il motivo per cui oggi un lavoratore su cinque lavora anche di domenica deriva dalla richiesta crescente di servizi e produzione continua. Adapt ha analizzato i dati Eurostat 2023, mostrando che il 21,6% dei dipendenti italiani lavora nel giorno di riposo, spesso in settori come il commercio e la ristorazione. Un esempio concreto è il personale dei supermercati, che spesso deve coprire turni anche nei giorni festivi.

A scattare la fotografia è un'analisi condotta da Adapt sulle rilevazioni Eurostat del 2023, secondo cui il 21,6% dei lavoratori subordinati presta servizio nell'ultimo giorno della settimana La domenica non è un giorno di riposo per tutti, anzi. Secondo un'elaborazione effettuata da Adapt sui dati Eurostat 2023, in Italia il 21,6% dei lavoratori dipendenti è operativo anche nell'ultimo giorno della settimana: una percentuale che coinvolge più di un occupato su cinque. Tuttavia, il dato generale nasconde differenze sostanziali nella frequenza con cui questa attività viene svolta.