Trasferta a Sestri respinto il ricorso di Orgoglio Amaranto | resta il divieto

Il tribunale amministrativo della Liguria ha deciso di respingere il ricorso di Orgoglio Amaranto contro il divieto di trasferta imposto dalle autorità di pubblica sicurezza ai tifosi aretini. La partita tra il Bra e la squadra ospite si giocherà a Sestri Levante senza la partecipazione dei supporter aretini, che rimangono dunque esclusi dalla trasferta. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori azioni legali.

Il tribunale amministrativo della Liguria ha respinto il ricorso presentato da Orgoglio Amaranto contro il divieto di trasferta imposto dalle autorità di pubblica sicurezza ai tifosi aretini per la partita di domani sera a Sestri Levante contro il Bra. Il comitato, tramite il legale Giulio Ciabattini, aveva chiesto la sospensiva del decreto prefettizio con cui è stata interdetta la vendita dei biglietti per la partita ai residenti in provincia di Arezzo. Secondo il Tar non è irragionevole la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione di condotte violente da parte della tifoseria dell’Arezzo. Pertanto le esigenze di tutela... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Gianni Alemanno resta in carcere: respinto il ricorso dei legaliLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata dai legali di Gianni Alemanno, che avevano presentato ricorso sulla... Catania, divieto di trasferta a Benevento: il presidente Pelligra annuncia un ricorso urgenteDopo il divieto di trasferta last minute ai tifosi del Catania, il presidente degli etnei Rosario Pelligra alza la voce annunciando che domani sera... Contenuti utili per approfondire Orgoglio Amaranto Discussioni sull' argomento Trasferta a Sestri, respinto il ricorso di Orgoglio Amaranto: resta il divieto; Divieto di trasferta, respinto il ricorso di OA. Trasferta a Sestri, respinto il ricorso di Orgoglio Amaranto: resta il divietoIl Tar della Liguria ha ritenuto che le esigenze di tutela dell’ordine pubblico devono essere ritenute prevalenti rispetto a quelle di tutela degli interessi privati di assistere all’incontro dal vivo ... arezzonotizie.it Orgoglio amaranto per un calcio giusto e popolarePartirà domenica 15 marzo la petizione Per un calcio giusto e popolare, alla quale ha aderito anche Orgoglio amaranto insieme alla Curva sud Lauro Minghelli. Tutela delle trasferte e dei tifosi ospi ... teletruria.it Amaranto Channel. . "Per un Calcio Giusto e Popolare" è il nome della petizione annunciata dalla Curva Sud Lauro Minghelli ed il Comitato Orgoglio Amaranto - facebook.com facebook