Gianni Alemanno resta in carcere | respinto il ricorso dei legali
Gianni Alemanno rimane in carcere dopo la decisione delle autorità giudiziarie di respingere il ricorso dei suoi legali. La richiesta riguardava una revoca parziale della condanna per abuso d'ufficio, a seguito dell'abrogazione di questa fattispecie. La vicenda si inserisce nel contesto delle procedure giudiziarie relative all’ex sindaco di Roma, evidenziando l’andamento delle sue cause legali in corso.
Gli avvocati dell'ex sindaco di Roma chiedevano la revoca parziale della condanna in relazione all'accusa di abuso d'ufficio, dopo l'abrogazione del reato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
