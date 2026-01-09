Gianni Alemanno resta in carcere | respinto il ricorso dei legali

Da tgcom24.mediaset.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Alemanno rimane in carcere dopo la decisione delle autorità giudiziarie di respingere il ricorso dei suoi legali. La richiesta riguardava una revoca parziale della condanna per abuso d'ufficio, a seguito dell'abrogazione di questa fattispecie. La vicenda si inserisce nel contesto delle procedure giudiziarie relative all’ex sindaco di Roma, evidenziando l’andamento delle sue cause legali in corso.

Gli avvocati dell'ex sindaco di Roma chiedevano la revoca parziale della condanna in relazione all'accusa di abuso d'ufficio, dopo l'abrogazione del reato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gianni alemanno resta in carcere respinto il ricorso dei legali

© Tgcom24.mediaset.it - Gianni Alemanno resta in carcere: respinto il ricorso dei legali

Leggi anche: Gianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione respinge il ricorso

Leggi anche: Gianni Alemanno dal carcere: "Termosifoni spenti, stiamo morendo di freddo"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Angelo Riccardi scrive ad Alemanno: “Il carcere non sia un buco nero della Repubblica”.

gianni alemanno resta carcereGianni Alemanno resta in carcere. La Cassazione: "Ricorso inammissibile" - L'ex politico di An ed ex sindaco di Roma è in cella a Rebibbia dopo l'arresto avvenuto il 31 dicembre 2024 per la violazione delle prescrizioni della pena alternativa ... tg24.sky.it

gianni alemanno resta carcereAlemanno resta in carcere: la risposta della Cassazione - Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, resta a Rebibbia a scontare la sua pena dopo l’arresto per la violazione delle prescrizioni della pena alternativa. avvenire.it

gianni alemanno resta carcereGianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione respinge il ricorso - Il procedimento rientra in uno dei filoni dell’inchiesta nota come "Mondo di Mezzo" ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.