Catania divieto di trasferta a Benevento | il presidente Pelligra annuncia un ricorso urgente

Il presidente del Catania ha dichiarato che domani sera non sarà presente a Benevento a causa del divieto di trasferta approvato all'ultimo minuto per i tifosi della squadra. La decisione riguarda la partita che si svolgerà nella città campana e il dirigente ha annunciato che presenterà un ricorso urgente contro questa disposizione. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui passaggi successivi.

Dopo il divieto di trasferta last minute ai tifosi del Catania, il presidente degli etnei Rosario Pelligra alza la voce annunciando che domani sera non sarà a Benevento per seguire la gara. Ma c’è di più perché il club siciliano ha intenzione di presentare un ricorso urgente per provare a consentire ai tifosi del Catania di essere al “Ciro Vigorito” (LEGGI QUI). “In segno di solidarietà – si legge nella nota – nei confronti di tutti i tifosi rossazzurri, non sarò presente allo stadio ‘Vigorito in occasione di Benevento-Catania: questa scelta è condivisa con Vincenzo Grella e Mark Bresciano, che rientreranno a Catania nelle prossime ore, ed è un atto di protesta, composta ma netta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

