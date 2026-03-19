Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio a Tirano, lungo la Statale 38 nel tratto denominato

Tirano (Sondrio) – Una vita spezzata all’improvviso, mentre la giornata volgeva al termine. Silvio Di Benedetto, 63 anni, residente a Grosotto, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sul tratto della Statale 38 noto come “Campone”. L’impatto, avvenuto pochi minuti prima delle 18, ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava e una Mercedes condotta da una donna di 40 anni. Nonostante l’intervento immediato dell’elicottero Areu decollato da Caiolo e di un’ambulanza, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’auto, diretta verso Bormio, abbia svoltato a sinistra verso lo svincolo dei Vigili del Fuoco, tagliando la strada allo scooter che scendeva verso Tirano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tragico incidente a Tirano: muore Silvio Di Benedetto, volto noto della comunità di Grosotto

Articoli correlati

Leggi anche: Scontro auto-moto al Campone di Tirano: morto Silvio Di Bendetto, ex presidente della Pro loco di Grosotto

Tragico incidente in provincia di Caserta, muore militare della Finanza: grave la moglieUn grave incidente ha scosso la viabilità ieri sera lungo la statale 85 che collega Venafro e Isernia.

Contenuti utili per approfondire Tragico incidente a Tirano muore Silvio...

Discussioni sull' argomento Scontro auto-moto al Campone di Tirano: morto Silvio Di Bendetto, ex presidente della Pro loco di Grosotto; Tragico incidente stradale, un morto; Scontro auto-moto al Campone di Tirano | morto Silvio Di Bendetto ex presidente della Pro loco di Grosotto.

Scontro auto-moto al Campone di Tirano: morto Silvio Di Bendetto, ex presidente della Pro loco di GrosottoIl 62enne ha perso la vita nell’impatto del suo scooter con una piccola monovolume Mercedes, condotta da una donna di 40 anni ... msn.com

Altro grande pomeriggio per la Rappresentativa di Serie C: l'U17, sotto la guida del c.t. Daniele Arrigoni, ha dominato il test contro i pari età del Monza (7-3 il finale), disputato al Centro Sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi - Monzello” Da segnalare la tripletta - facebook.com facebook

E comunque #Vanzini non è cambiato niente nella sua telecronaca e questo è male per la #F1. Spero che Disney arrivi a portare un po di professionalità. @SkySportF1 #SkyMotori x.com