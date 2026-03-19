Alle 18 al Campone di Tirano si è verificato un incidente tra un’auto e una moto, che ha causato la morte di Silvio Di Bendetto, ex presidente della Pro loco di Grosotto. L’impatto si è verificato in un momento in cui molte persone stavano concludendo le attività quotidiane, preparando il rientro a casa. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita ufficialmente.

Tirano (Sondrio) – Una manciata di minuti alle 18. L’ora è quella in cui la giornata di lavoro sta per finire o è appena terminata, si sbrigano le ultime commissioni e già si pregusta il relax del ritorno a casa, la cena da consumare con calma e qualcosa di bello da guardare in tv. Mai avrebbe potuto immaginare Silvio Di Benedetto, classe 1963, di Grosotto, che ieri, a una manciata di minuti alle 18 sul tratto di Statale 38 noto come “Campone” la sua vita si sarebbe fermata per sempre. Troppo violento l’impatto del suo scooter con l’auto, una piccola monovolume Mercedes, condotta da una donna di 40 anni: quando sul posto sono giunti i soccorsi, l’elicottero di Areu decollato da Caiolo e un’ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro auto-moto al Campone di Tirano: morto Silvio Di Bendetto, ex presidente della Pro loco di Grosotto

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Tragico incidente sul Campone lungo la statale 38 a Tirano: muore un uomo di 62 anni x.com

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