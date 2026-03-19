Tragedia in montagna frana improvvisa travolge tre uomini | morto un italiano

Una frana improvvisa si è verificata sul Monte Bianco, coinvolgendo tre uomini. Uno di loro, un alpinista italiano, ha perso la vita, mentre un altro è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto sul versante francese dell’alta Savoia e ha causato l’intervento dei soccorritori. La dinamica esatta dell’evento è ancora in fase di accertamento.

Tragedia sul Monte Bianco: un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo una frana nel massiccio, sul versante francese dell’ Alta Savoia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, in quota, e ha colto di sorpresa un terzetto in progressione su terreno esposto, dove basta un distacco per trasformare tutto in un attimo. Secondo quanto riferito dal Pghm (Plotone di gendarmeria d’alta montagna), la frana si è verificata a circa 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, non lontano dal confine italiano. Il gruppo era composto da tre alpinisti italiani, tra cui una guida: un uomo è morto sul colpo, un altro ha riportato fratture multiple, mentre la guida è rimasta illesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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