In gita su un sentiero di montagna poi la tragedia improvvisa | colpiti da un fulmine bilancio gravissimo

Durante una gita tra le Ande, un fulmine ha colpito un gruppo di escursionisti, causando conseguenze gravi. L’incidente ha coinvolto due famiglie in vacanza durante il periodo del Ringraziamento, mentre praticavano attività all’aperto. La vicenda evidenzia i rischi legati alle escursioni in montagna e l’importanza di rispettare le precauzioni di sicurezza in ambienti montani.

Una vacanza in Perù finita in tragedia. Durante la pausa del Ringraziamento, due famiglie si erano concesse qualche giorno tra le Ande, tra camminate e mountain bike. Poi il cielo si è chiuso: pioggia, tuoni e una scarica improvvisa. Un fulmine ha colpito due amici lungo un sentiero di montagna. Uno è morto sul colpo, l’altro è sopravvissuto ma con ferite gravissime, aprendo una corsa tra ospedali e riabilitazione, con tutti col fiato sospeso. La vittima è Yuri Botelho, 36 anni; il sopravvissuto è James Fernandez, 41enne. Con loro c’era una guida peruviana, Dani Peralta, su un’altura nella regione di Cusco, a circa 13.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

