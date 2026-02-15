Montagna valanga a Courmayeur travolge tre persone | un morto
Una valanga a Courmayeur ha travolto tre persone questa mattina, causando la morte di una di loro. La slavina si è staccata intorno alle 11, sorprendendo gli escursionisti che si trovavano nella zona. Un dettaglio che rende ancora più difficile l’intervento: il manto nevoso era particolarmente instabile dopo le intense nevicate degli ultimi giorni.
(LaPresse) Una valanga si è distaccata pochi minuti dopo le 11 in Trentino. La slavina ha interessato l’area di Tombola Nera, nel territorio comunale di Pieve Tesino. La centrale unica di emergenza ha messo in azione il Soccorso alpino che ha fatto alzare in volo anche l’elicottero. La valanga si è verificata nel canale dei Vesses, nel territorio di Courmayeur, itinerario di sci fuoripista. Tre sciatori sono stati travolti dalla valanga. Due sono state estratte vive, la terza è deceduta. Sul posto operano 15 soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, un medico, 3 unità cinofile e due elicotteri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
