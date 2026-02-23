Bambino di cinque anni muore soffocato da un wurstel | la tragedia durante la cena con i genitori

Un bambino di cinque anni ha perso la vita dopo aver soffocato con un wurstel durante la cena con i genitori. La famiglia di Sestu si trovava a tavola quando il piccolo ha iniziato a tossire e a mostrare segni di difficoltà respiratoria. Nonostante i tentativi di soccorso immediato, il bambino non è riuscito a riprendersi. La scena si è conclusa con l’intervento tempestivo dei soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La madre e il padre hanno tentato di liberargli le vie respiratorie e mentre hanno chiamato il 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo a lungo, ma senza successo Una domenica come tante altre si è trasformata in tragedia per una famiglia di Sestu (Cagliari). Un bimbo di cinque anni è morto soffocato da un boccone di cibo mentre cenava con i genitori. L'sos è scattato intorno alle 20,30. A chiamare i soccorritori e chiedere aiuto sono stati proprio la mamma e il papà del bambino, che avevano provato già da soli a liberare le vie respiratorie del bambino.

Un bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone: la tragedia è avvenuta nel CagliaritanoUn bambino di circa 5 anni è morto ieri sera a Sestu, nel Cagliaritano, a causa di un boccone che gli è rimasto bloccato in gola.

