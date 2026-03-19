Nel pomeriggio del 19 marzo 2026, alle 16:30, il traffico a Roma risultava molto intenso. La situazione è stata segnalata da Roma Infomobilità, un servizio gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che monitora e comunica le condizioni del traffico in tempo reale nella capitale. La presenza di congestione ha coinvolto diverse zone della città, creando disagi agli utenti della strada.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico molto intenso In teoria sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono incolonnamenti tra le uscite le classi e Flaminia proseguendo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a tratti a partire dalla Bufalotta fino all'uscita alla rustica nella zona sud in carreggiata esterna cosa attratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana critica la situazione sulla Flaminia Dov'è il traffico risulta congestionato in uscita da Roma ci sono lunghe code da Corso Francia fino al raccordo quindi in direzione di Prima. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 16:30

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