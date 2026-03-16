Traffico Roma del 16-03-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma alle 19:30 del 16 marzo 2026 mostra una riduzione sulla principale rete viaria della città, in particolare sul Raccordo. La circolazione sulla rete stradale sembra essere meno intensa rispetto a prima, con alcuni tratti che risultano più fluidi del solito. La situazione è monitorata costantemente, ma al momento non si registrano episodi di congestione o incidenti significativi.

Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata interna causa di un incidente avvenuto tra Laurentina e Tina ha qualche problema per incidente anche sulla tangenziale code dal bivio della Roma Teramo a Batteria Nomentana in direzione quindi dell'Olimpico sulla Salaria ricordiamo che per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su ridotta in direzione del centro città Ci sono rallentamenti e code possibili difficoltà sull'Ardeatina Dov'è tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta si transita a senso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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