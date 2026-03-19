Traffico Roma del 19-03-2026 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 19 marzo 2026, si registra un aggiornamento sul traffico a Roma, fornito dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La piattaforma comunica lo stato delle strade e le eventuali criticità presenti nel centro urbano e nelle principali arterie della città. Le informazioni sono utili per chi si sposta in città in questo momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso per un incidente tratto di Corso Trieste tra via Dalmazia e piazza Trento in quest'ultima direzione traffico in coda per un incidente sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e di raccordo anulare proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro inevitabile la formazione di code in programma per la giornata di oggi giovedì 19 marzo uno sciopero di 4 ore del personale della linea C della metropolitana l'agitazione scatterà 20:30 e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 14-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... CI SONO RIMASTO MALE Tutto quello che riguarda Traffico Roma del Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe. Traffico Roma del 19-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico con code tra gli svincoli Casilina e ... romadailynews.it Traffico Lazio del 19-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it Traffico bloccato in via Roma per un incidente all’altezza del “Tulipano” - facebook.com facebook