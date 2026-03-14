Alle 19:30 del 14 marzo 2026, si segnala che sulla Salaria, vicino all'aeroporto dell'Urbe, sono in corso lavori che causano rallentamenti nel traffico. La strada rimane aperta, ma si consiglia di prestare attenzione e di prevedere possibili code in zona. La circolazione in altre parti di Roma non presenta particolari criticità al momento.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di quad ricordiamo invece che via di Fioranello è interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti e prima di concludere una notizia che interessa il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Pigneto per questo motivo molti treni regionali sono soggetti a cancellazioni o variazioni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2026 ore 19:30

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